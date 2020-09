El épico trolleo de Ibai a Agüero en Twitter por una tarea del Among Us

A semanas del lanzamiento de las nuevas generaciones de PlayStation y Xbox, en la pandemia del COVID-19 nos hemos acordado que más atrapa no son los gráficos, sino los modos de juego.

Primero el furor por Fall Guys y ahora Among Us está batiendo todos los récords. Ambos cortados con la misma tijera: la de jugar con amigos.

yo: pero por qué cojones no terminamos las tareas qué está pasando quién falta



pasa esto: https://t.co/64ufM8gvls — Ibai (@IbaiLlanos) September 11, 2020

Este viernes, Ibai volvió a dar que hablar con las redes sociales al meter un tuitazo que tuvo más de cien mil interacciones en menos de 24 horas.

El español trolleó a Sergio Agüero, quien ha sido viral por no siempre ganar en el Among Us. Para colmo, fue furor con un blooper a la hora de hacer una de las tareas.

"Yo: pero por qué cojones no terminamos las tareas qué está pasando quién falta. Pasa esto:", escribió Ibai en relación al video del Kun.

¡Capos los dos!

