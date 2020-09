"Sos vos, gilipollas", el Kun Agüero se calentó con Ibai jugando al Among Us

A pesar de haber sido lanzado en 2018, Among Us se convirtió en tendencia y en el juego más visto durante este último mes de cuarentena, ya que los streamers lo descubrieron y no paran de jugarlo y entregarnos grandes momentos.

Uno de ellos lo vivimos ayer, cuando Ibai y varios otros streamers, incluyendo a Papo, Knekro, Reven o Barbe comenzaron a jugar una partida, en la que parecía que la gran novedad era la llegada de Ocelote, jefe de G2, a jugar con ellos. Pero claro, después apareció el Kun Agüero.

Aprovechándose de su falta de experiencia en el juego, Ibai, como Impostor, se lo encontró solo en repetidas ocasiones, y no desaprovechó la oportunidad para matarlo y eliminarlo de la partida. Pero la cosa no terminó allí, ya que en otra partida en la que Ibai fue el Impostor, no tuvo mejor idea que matar a Barbe en una sala que estaban solos con el Kun, e incluparlo.

Me encuentro muy mal por lo que hice anoche. Este juego va a joderme todo lo que tengo. Perdón @aguerosergiokun. pic.twitter.com/eWXH2k9s4D — Ibai (@IbaiLlanos) September 7, 2020

Re caliente, el Kun incluso le tiró un "sos vos, gilipollas", e intentó, sin éxito, que el resto de los jugadores creyera en él y que eliminen a Ibai. Pero la influencia del streamer pudo más y terminaron cargándole el muerto a Agüero y eyectándolo de la nave, cuando no había hecho nada.

Among Us es un juego increíble, y los desarrolladores anunciaron que el próximo años tendremos su secuela, Among Us 2, con nuevos mapas, características y, esperemos, mejores servidores para alojar partidas.

