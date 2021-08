Las últimas filtraciones anticipan la posibilidad de que este modo de juego sea incluído en la esperada versión multijugador de The Last of Us 2.

El multijugador de The Last of Us Part 2 incluiría un Battle Royale

The Last of Us Part 2

Si bien en su momento desde Naughty Dog aseguraron que veríamos un modo multijugador basado en el mundo de The Last Of Us Part 2, el equipo desarrollador no ha vuelto a comentar nada sobre el juego o sobre qué veremos en él. Sin embargo, los insiders han comenzado a revelar información al respecto.

El dato llega ésta vez por parte del YouTuber Speclizer, quien aseguró que un Battle Royale estaría en los planes de Naughty Dog para el multijugador de The Last of Us Part 2, o al menos es lo que pudo descubrir a partir de los archivos del juego.

Según explicó Speclizer, en los archivos hay un mapa que representa una arena del estilo battle royale, lo cual indicaría que el multijugador tendrá más de un estilo de juego, si tenemos en cuenta que las Facciones jugarán un rol central en lo que tiene planeado Naughty Dog.

Llevamos más de un año desde el lanzamiento oficial de The Last of Us Part 2 y nos quedará esperar hasta que Naughty Dog nos entregue nueva información sobre el multijugador para descubrir si estos comentarios son certeros, pero por el momento se mantienen completamente en silencio sobre el proyecto.