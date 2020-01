El primer jugador en llegar a Master en Legends of Runeterra reveló sus mazos invencibles

Legends of Runeterra es el más reciente juego de Riot Games. Basado en el Universo de League of Legends, el juego de cartas por turnos es mucho más interactivo que la mayoría de los que hemos visto en el mercado y comenzó su beta abierta el pasado jueves (o viernes, para aquellos que no se registraron con anticipación).

Con su lanzamiento también se habilitaron las Partidas Clasificatorias, que en Legends of Runeterra funciona diferente a League of Legends. Esto se debe a que los jugadores ganan puntos (LP) por cada victoria, pero no pierden ninguno por perder un duelo. No obstante, la carrera por llegar a ser el primero en alcanzar la máxima División conoció a su ganador cinco días luego del lanzamiento del juego.

El primer jugador en llegar a Master fue Mikulas "pokrovacHS" Dio, un jugador que como su propio tag lo revela, tiene bastante experiencia en Hearthstone, el juego de Blizzard que tiene características sumamente similares a las de Legends of Runeterra.



Aún así, la página oficial del juego confirmó la afirmación de pokrovacHS, notificándolo como el primero en escalar a lo más alto del juego. Por supuesto, el jugador ya aseguró que quiere ser profesional cuando el juego de cartas se convierta en un Esport. Al día de hoy pokrovac como el único jugador en el mundo en estar en Master en Legends of Runeterra, aunque esperamos que pronto la lista se expanda un tanto más pronto.

El propio jugador subió los mazos con los que alcanzó la mencionada meta a Mobalytics y a continuación puedes verlos:

Darius & Elise (Aggro)

Zed & Braum

Braum & Tryndamere

Elise

Draven, Darius & Jinx

