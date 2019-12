Ella, fanática de Pokémon, le propuso matrimonio a su novio de la manera más tierna y original

Los más de 20 años de Pokémon han generado varias parejas que comenzaron su relación gracias a su fanatismo por la franquicia de monstruos de bolsillo, como la protagonista de ésta historia, donde el amor por las criaturas se convirtió en un amor entre los Entrenadores.

El usuario de Reddit LakotaV420 reveló a la comunidad que su novia le había propuesto casamiento, pero lo hizo de una manera muy original. Aprovechando que ambos son fanáticos de Pokémon, ella le entregó lo que a simple vista parece una carta del Trading Card Game (TCG) de Pokémon, pero que cuando uno la lee puede ver todo el amor que contiene.

La carta personalizada tiene el nombre de "The Proposal" o "La Propuesta" en español, y es de "Tipo Amor". Además, cuando se mira la descripción de la misma tiene la clásica frase de Pokémon "I choose you" (Yo te elijo), y la petición de casamiento.

"¿Te casarías conmigo? Si dices que sí, entonces ganarás un Jugador 2 para toda la vida", se puede leer en la carta La Propuesta. Antes de cerrar con un "Choose me too" -o "Elígeme a mí también"- en el pie, completando el mencionado "Yo te elijo".

LakotaV420 luego respondió a algunas preguntas de los usuarios que leyeron su historia de amor y confirmó que aceptó la propuesta de quien ahora es su prometida y que él iba a tomar la decisión de proponerse en Año Nuevo. "Si, ella me ganó. Planeaba hacerlo (pedirle matrimonio) al comienzo de 2020. No me lo esperaba, muchas gracias y ¡Felíz Navidad!", respondió a un comentario.

Difícil encontrar una mejor manera de cerrar el 2019 y comenzar el 2020, con el amor por el otro y por Pokémon más fuerte que nunca.

