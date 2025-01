En una especie de rueda de prensa improvisada, dos de los jugadores menos conocidos en Universitario de Deportes tomaron parte desde la interna. Para describir lo que se conoce como primeras sensaciones sobre el hincha merengue. Quien lo aplaudió bajo pero con mucho respeto. Debido a que no tienen tantos minutos, y deben luchar por un puesto en el equipo titular. Sin embargo, ambos coincidieron en una idea general. La cual ahora mismo está basada en agradecer las muestras de cariño, y entender que esto será más constante si consiguen una regularidad absoluta.

¿Cómo vivió Paolo Reyna La Noche Crema 2025?

Siendo un jugador nuevo en el plantel crema, y teniendo esta oportunidad por primera vez. El lateral izquierdo fue bastante cercano al concepto de agradecimiento. Donde hay bastante amor de por medio: “Una noche muy bonita para todos nosotros, personalmente estoy feliz por el gol. Espero sea el primero de muchos. Estuvo presente mi familia y esto va para ellos. Fue un partido muy intenso ante un buen equipo, sabía que no iba a ser fácil, dimos todo de nosotros y felizmente se dio la alegría para todos”.

Para Paolo Reyna esto es algo nuevo, y obviamente, pasar de un conjunto importante como FBC Melgar. A uno de los más grandes del fútbol peruano, se nota mucho. Lo vivió en primera persona apenas culminó el cotejo frente a la Selección de Panamá: “La Noche Crema fue una fiesta. Me habían dicho cómo era, no pensé de qué magnitud, pero muy feliz de poder vivir todo esto. Uno siempre sueña con hacer goles, más aún en este tipo de partidos. Gracias a Dios se dio y hay que seguir trabajando. Fue hermoso hacerlo ante toda la hinchada”.

Así se vivió la Noche Crema. (Foto: Universitario).

¿Qué dice Diego Churín sobre la Noche Crema?

El experimentado delantero argentino recién llegado mencionó lo que está viviendo ahora mismo en el cuadro de Universitario de Deportes. Tras un partido completo como el que se jugó el último viernes en el Estadio Monumental: “Sensaciones más que satisfactorias, estar aquí en este club no deja de sorprender. La convocatoria, todo lo que tienen, ver esta gente acá amontonada, es algo maravilloso. Recibieron al campeón de Perú como correspondía y esperemos que este año se pueda seguir consiguiendo de esta manera”.

¿Cómo analiza Diego Churín su actualidad?

De la misma manera, siendo un jugador reflexivo. Dejó una autocrítica fuerte Diego Churín, por sus últimas actuaciones: “En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero bueno, lo importante es el triunfo del equipo. No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sin sabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, me gusta trabajar”.

