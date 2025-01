Estamos a puertas de saber quién es el nuevo entrenador de la Selección Peruana, en las últimas horas se habló de un personaje pesado y con mucha espalda en el fútbol internacional. Sin embargo, su labor no sería solo de quien viene a entrenar y nada más. Al parecer se hará cargo de muchas más cosas en la interna de la VIDENA. Se conoció que su idea principal es ir más allá de lo evidente. Siendo un profesional de principio a fin, que toma decisiones potentes en bien del proyecto que pueda liderar si las partes llegan a un entendimiento.

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Según la información que llega desde Argentina, el reconocido medio de comunicación, TyC Sports, apuntó al entrenador experimentado: José Néstor Pekerman, quien está ahora mismo analizando. El detalle es que sería un trabajo bastante original, con un contrato especial en todos los sentidos: “Será un proyecto integral, con juveniles incluidas, tras la salida de Jorge Fossati”. Apunta el canal de televisión, donde exponen que el veterano profesional estaría haciéndose cargo de todo lo que actualmente se ve en la Federación Peruana de Fútbol, que está por mejorar sin duda alguna.

¿Qué piensa Néstor Pekerman del fútbol peruano?

Es más, en una entrevista con Diario El Comercio, comentó el popular entrenador que conoce bien el mercado local y que ya tuvo oportunidades de poder trabajar de la mano con La Blanquirroja en otro momento de su vida. Demostrando estar empapado de lo que podría ser el nuevo mercado donde trabaje de ahora en adelante: “Fue hace mucho, la única vez que fue algo serio, fue cuando estaba con los juveniles de Colo Colo [1992], yo ya había empezado ahí y [Manuel] Burga me viene a buscar para los juveniles de Perú”.

José Néstor Pekerman en la Selección Peruana. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

Destacando que no le huye al reto en caso se presente nuevamente. Y que obviamente deberá analizar bien todo lo que se pueda presentar ahora mismo, para reducir al máximo los errores futuros. Esta fue la respuesta de José Néstor Pekerman cuando se le preguntó por la Selección Peruana: “La verdad, si hubiera venido un poco antes aquella vez, me hubiera gustado mucho dirigir a Perú, porque yo siempre fui admirador del fútbol peruano. No te olvides que yo soy de la época de los jugadores de los 70, la mejor época de Perú de la historia”.

¿Cómo le fue a Néstor Pekerman últimamente?

A José Néstor Pekerman le terminó yendo muy bien con la Selección de Colombia, y es uno de sus grandes trayectos como director técnico. El estratega dirigió a los ‘Cafeteros’ en un total de 78 partidos, ganando 43, empatando 17 y perdiendo 18. Llegó hasta los cuartos de final en el mundial de 2014. José Pekerman estuvo a cargo de la Selección Argentina desde el 2005 hasta el 2006. De ahí tomó Colombia y ahora último estuvo en la Selección de Venezuela. Los comunicadores de ese país han asegurado que el entrenador y la Federación Peruana de Fútbol se encuentran en la etapa de revisión de contratos.