Ya puedes descargar este nuevo juego gratuito en la Epic Games Store

Una nueva entrega gratuita llega a la Epic Games Store para añadir a nuestra biblioteca de juegos. El nuevo título que estará disponible sin costo por los próximos siete días es Dandara: Trials of Fear Edition, el cual ya se puede descargar desde la tienda de Epic.

Se trata de un juego de acción y plataformas en 2D, al estilo Metroidvania, lleno de criaturas místicas y una exploración sin límites. Bajo este contexto, Dandara despertará en un extraño universo en el que los oprimidos están a un paso de caer en el olvido, para cambiar el mundo.

El juego, que fue lanzado por Long Hat House en febrero de 2018 pone al jugador frente a una serie de niveles y obstáculos de todo timpo que superar para evitar el colapso del mundo de la Sal.

TRAILER

Desafía a la gravedad mientras saltas entre suelos, paredes y techos por igual. Descubre los misterios y secretos ocultos por todo el mundo de la Sal y su gran variedad de personajes. Refuerza a Dandara para el combate y la supervivencia contra enemigos doblegados a la opresión.

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP

Procesador: Procesador de 1,8 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP

Procesador: Procesador de 1,8 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

El juego estará gratis en la Epic Games Store hasta el próximo jueves, cuando será reemplazado por For The King, y también coincide con el lanzamiento gratuito de este juego para los sucriptores de Xbox Live Gold, quienes tienen cinco juegos gratis para aprovechar en los Games with Gold de febrero.

