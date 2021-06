Es oficial: Bloodstained Ritual of the Night tendrá su secuela

Bloodstained: Ritual of the Night, el juego del celebrado autor Koji Igarashi, tendrá su propia secuela. Habían rumores flotando de que el creador de Castlevania estaba trabajando en una continuación a esta obra, y ahora se han confirmado.

La cuenta oficial de Bloodstained afirmó que "505 Games y ArtPlay están en las primeras etapas de planeamiento para una secuela" al juego. Sin embargo, aclararon que por el momento se están centrando en completar el contenido adicional de Bloodstained.

Agregaron que "tenemos mucho planeado para ustedes", lo que emocionó a los fans del primer juego. Recordamos que Bloodstained: Curse of the Moon, el juego 8-bit que acompañó a la salida del principal, también recibió una secuela el año pasado.

Bloodstained: Ritual of the Night transcurre en la Inglaterra del Siglo XVIII, y pone al jugador en la piel de la protagonista Miriam, quien debe detener el plan malvado del villano Gebel. Es un homenaje a los juegos de Castlevania, y un sucesor espiritual de Symphony of the Night en particular.

