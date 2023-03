La ESA, organizadora del E3 2023, informó que el evento "no juntó el interés necesario" y por lo tanto fue cancelado.

Es oficial: E3 2023 fue cancelada y no sucederá este año

Desde que se anunció hace casi un año, habían dudas sobre si E3 2023 realmente terminaría sucediendo. Tras la pandemia la conferencia sufrió mucho, y cada vez menos compañías parecían interesadas en participar. Ahora, un día después de que SEGA y Tencent anuncien que no formarían parte, se hizo oficial la noticia de que E3 2023 ha sido cancelada.

Uno de los eventos más icónicos del gaming una vez más no sucederá, luego de que E3 2022 también fuera cancelada. Grandes empresas como Xbox, Nintendo, PlayStation y Ubisoft habían confirmado que no aparecerían, con lo que muchos especulaban que esta vez el evento no se haría.

Ahora fue IGN quien confirmó, citando dos fuentes cercanas a la organizadora del evento ESA, que E3 2023 no se hará. La ESA dijo que esta edición "no juntó el interés necesario para que se ejecute en una forma que demostraría el tamaño, la fuerza, y el impacto de nuestra industria".

Aún así, afirman que "E3 sigue siendo una marca y un evento muy querido", aunque habrá que ver cómo se manejan en los años siguientes, siendo que cada vez parece tener menor relevancia. Recordamos que hubiera sucedido entre el 13 y el 16 de junio en Los Angeles, y se planeaba como la primera E3 presencial desde el 2019.