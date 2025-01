Diego Churín, en su primera entrevista como jugador de Universitario de Deportes, expresó su entusiasmo por unirse al club peruano y destacó la grandeza de la institución, ante el medio de comunicación institucional. Al comparar a los merengues con otros equipos grandes del continente, el atacante argentino mencionó que el club es uno de los grandes, con una afición muy grande y fiel, lo que implica que tiene expectativas altas de vivir una experiencia significativa en su carrera. El motivo es fácil de entender, porque tienen un escenario gigantesco.

¿Qué dijo Diego Churín sobre Universitario de Deportes?

Las afirmaciones para comenzar, son fuertes: “Es un orgullo para mí estar acá, aquí en Universitario y ya me hace sentir la grandeza que es tener esta camiseta puesta y representar estos colores. A veces es mejor no imaginar y sorprenderse. Muy pocas veces en mi carrera he jugado con 80 mil personas. Sí he jugado con estadios llenos, pero este es el segundo estadio más grande de América, así que muy pocas veces he jugado con tantas personas. Creo que va a ser algo lindo. Ojalá tenga a mi familia para ese entonces para que ellos también vivan ese momento. Sorprenderme, me voy a dejar llevar”.

¿Por qué considera a Universitario de Deportes un grande?

Diego Churín que viene de jugar en clubes importantes como Cerro Porteño y Gremio de Brasil, reconoce el estatus de Universitario entre los equipos más tradicionales y con más seguidores en América del Sur: “Obviamente que uno ya tiene un trayecto en el fútbol y sabe qué clubes son los grandes y quiénes no, y sé que vengo a un club grande con una ambición, con una afición muy grande y fiel al equipo, así que vine con mucha expectativa de vivir eso y tener esa hermosa experiencia en mi carrera”.

ver también ¿Miguel Trauco no quiere jugar en Alianza Lima?: La confesión que molestará a todos los hinchas

ver también Juan Pablo Freytes mientras era presentado en el Fluminense: ¿Hizo un gesto contra Universitario?

Está contento de poder tener esta gran oportunidad en un momento clave de su vida. Cuando muchos no confían en su trabajo como goleador, llega Universitario de Deportes para darle la oportunidad de poder jugar en un club importante, el actual bicampeón del fútbol peruano. Ni más ni menos: “Con una etapa de madurez, de afrontar nuevos retos, de tener la experiencia suficiente para poder abordar ciertas situaciones. Seguir recolectando vivencias y experiencias para mi carrera y creo que este es un lugar fantástico para hacerlo”.

Diego Churín entrenando en la “U”. (Foto: Universitario de Deportes).

Publicidad

Publicidad

¿En qué momento le llega esta oportunidad a Diego Churín?

Finalmente, el ex capitán de Cerro Porteño mencionó que estará disponible para todos sus compañeros muy pronto. Para poder ser un elemento consultivo fuera de la cancha, y un gran compañero en la cancha con sus similares del cuadro crema: “Objetivos míos creo que tienen que ir de la mano con el grupo. Yo vengo a colaborar, a aportar mi granito de arena desde donde sea como sea y tratar de ayudar al equipo a que sea cada vez mejor, porque hoy en día son los mejores del país, así que tratar de ser mejor de lo que fueron”.