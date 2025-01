Miguel Trauco ha manifestado públicamente su posición respecto a su llegada a Alianza Lima, la cual parecía estar bastante limpia y repleta de profesionalismo. A pesar de firmar con el club blanquiazul por un importante contrato, de los mejores en los últimos tiempos. El exfutbolista de San Jose Earthquakes de la MLS ha dejado claro que su hinchaje por la crema no cambiará, así se vista con los colores del rival de toda la vida. En palabras recientes, mencionó que le dolió no haber sido contactado por Universitario de Deportes para una posible vuelta, pero prometió dedicación y esfuerzo a su nuevo equipo, en el barrio de Matute.

¿Qué pasó con Miguel Trauco y los hinchas de Alianza Lima?

Esto ha creado un tema de conversación entre los aficionados de ambos clubes, especialmente considerando la rivalidad histórica entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Porque se trata de un esfuerzo importante que hace el equipo del pueblo para llevarse a un jugador del nivel del Genio, quien viene directamente de Brasil, después de descender con el Criciúma. Y en teoría, es de los mejores pagos en el plantel, si hacemos cuentas, por su pasado reciente, o su chapa como futbolista que supo representar a la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018.

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre su llegada a Alianza Lima?

En charla con los medios de comunicación, señaló esto el ex Unión Comercio de Tarapoto: “Solo va a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio. Eso nunca va a cambiar, yo soy hincha de la “U” (Universitario de Deportes). En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que hubo la oportunidad, nunca se comunicaron conmigo y eso duele. Hablé con él (Guerrero) y con Zambrano. Ellos me hablaron muy bien del club. Contento y agradecido con los dirigentes de Alianza porque desde un principio fueron muy gratos conmigo y eso cuenta mucho”.

ver también Gorosito respondió muy fuerte a quienes critican la recomendación de Braian Farioli lesionado

ver también Alianza Lima: Miguel Trauco completó la traición hacia Universitario y le pegó a la dirigencia

Después de esto, los hinchas han dado un veredicto general por lo que hemos notado en las redes sociales. Ellos desde su perspectiva, podrían ver esta declaración como una falta de compromiso o lealtad hacia el nuevo club. La rivalidad entre Alianza Lima y Universitario es intensa, y para muchos hinchas, la idea de que un jugador simpatice con el equipo rival mientras juega para ellos podría ser vista como una traición o, al menos, un conflicto de intereses. Este es un punto que no habría estudiado el área deportiva, previniendo cualquier tipo de crisis que se pueda dar.

Miguel Trauco en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

¿Qué piensan al respecto en Universitario de Deportes?

Mientras que en la vereda de enfrente están gozando a más no poder con esta situación. La declaración puede ser interpretada de manera positiva para el universo de Universitario de Deportes, porque se puede ver como un signo de lealtad y amor al club centenario, incluso cuando no juega para ellos. Podría incluso aumentar su aprecio por Miguel Trauco, aunque también hay quienes podrían sentir que no hizo lo suficiente para forzar una negociación con su club del corazón antes de firmar con el rival. Cosas curiosas que se ven en el mercado de pases de la Liga 1.