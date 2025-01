Una historia loca la que pasó hace poco en Brasil, y tiene como protagonista a un viejo conocido. En la presentación oficial de Juan Pablo Freytes con la camiseta de Fluminense, el defensor argentino hizo una letra “M” que había generado controversia el año anterior cuando jugaba para Alianza Lima. Esta acción fue interpretada por algunos como una burla hacia Universitario de Deportes, ya que la “M” podría verse como una “U” invertida. Siendo tendencia de forma casi inmediata en las redes sociales, por parte de los hinchas blanquiazules, hacia su rival de toda la vida.

¿Por qué levantó la polémica Juan Pablo Freytes?

Sin embargo, siendo un poco tumba la fiesta, nos damos cuenta de algo y la historia nos juzgará por lo mismo. No hay información explícita en las fuentes proporcionadas que confirme o desmienta este acto específico en su presentación con Fluminense. Solo la palabra Juan Pablo Freytes en su momento, cuando se le preguntó por esta manera extraña de festejar con los dedos, haciendo un gesto que parece una eme, pero también un U invertida. Siendo motivo de celebración esto para todo el pueblo de Alianza Lima.

¿Por qué celebra Juan Pablo Freytes de esa manera?

Recordemos, el año pasado mientras se daba la Liga 1 en Perú. La polémica en Alianza Lima se centró en una celebración similar durante un partido contra Carlos Mannucci en Trujillo, donde Juan Pablo Freytes hizo un gesto con las manos en forma de “M” tras anotar un gol. Lo cual fue interpretado por algunos como una provocación hacia todo el universo de Universitario de Deportes. Sin embargo, el propio futbolista aclaró directamente el significado de su gesto en ese momento, pasadas unas horas se pudo conocer las declaraciones que ponen punto final al debate.

En un partido donde Alianza Lima fue local, Juan Pablo Freytes fue la figura de ese cotejo, y puso fin a la situación de la letra eme o U invertida: “La hinchada, la verdad, una locura, un jueves es hermoso. Esperemos que nos sigan apoyando y alentando porque tenemos un gran equipo y estamos en proceso para pelear grandes cosas. Se había generado una polémica antes, pero es para mi señora y mi hijo que me alientan desde hace mucho”. No olvidemos que la esposa se llama Magali Garay. Dejando sin piso a quienes quieren ver problemas donde no los hay.

¿Quién es Juan Pablo Freytes y de dónde es?

Juan Pablo Freytes, defensa central, nació en Ticino, Córdoba, Argentina, el 11 de enero de 2000. En su momento fue parte de la selección sub-20 de Argentina, aunque no debutó. Llegó para darle orden a la zona defensiva del profesor Alejandro Restrepo, quien ahora también lo utiliza como carrilero por la izquierda. En Alianza Lima fue una de las figuras más sobresalientes, y eso le sirvió para ser vendido ahora, en el actual mercado de pases, al Fluminense de Brasil, en un monto nada despreciable.