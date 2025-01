El presente de Alianza Lima está bastante movido, porque se trata de un refuerzo caído, el de Brian Farioli. Quien llegó a nuestro país para poder demostrar que estaba en condiciones de firmar por el equipo del pueblo, sin embargo, lejos de ese aspecto. Todo salió completamente distinto, porque no pasó las revisiones médicas, y prácticamente tiene lista su salida del cuadro íntimo sin haber disputado un solo minuto de juego. Ese escándalo ha caído directamente en el actual entrenador de los victorianos.

¿Qué pasó con Néstor Gorosito y el no fichaje de Braian Farioli?

Porque las redes sociales han atacado al entrenador porque supuestamente es representado por la misma agencia del futbolista que ahora mismo está siendo objeto de señalamientos. Ahora, lo que se pudo conocer, es que ese dato no es del todo exacto. Pero ante la duda, crecen las sospechas, y las frases pasadas de un periodista argentino, se hacen tendencia nuevamente. Flavio Azzaro en su visita al Perú fue preguntado por el caso de Néstor Gorosito, definiendo su trabajo como algo bastante cuestionable. Mira lo que explicó el comunicador.

¿Qué dijo Flavio Azzaro sobre Néstor Gorosito?

Allá por el año pasado, en una charla con el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, el popular comentarista apuntó: “Pobre el equipo más popular de Perú. ¿Ahorita hay mercado de pases? Bueno, síganlo de cerca. Prepárese. Es un muchacho que no trabaja. A él le gusta tomar sol. Su carrera es bastante sobrevalorada a mi criterio. En Argentina solo le fue bien en Tigre. A River Plate lo mandó a la B… con Chicago fue parte del descenso… a Colón lo mandó a la B. ¿Ustedes ven los partidos de Argentina? ¿De verdad van a contratar a Gorosito?”.

No quedándose conforme con eso, fue un poco más allá en los apuntes contra El Pipo, y el mercado de pases que podría hacer: “Los de Alianza Lima, que deben ser muchos, síganlo de cerca. Cuando le fue bien es porque los equipos los armaron otros. Cuando tiene que armar un equipo, ahí hace de la suya”, resaltó Flavio Azzaro. “Esta gente que gana tanta plata, no es necesario que haga esas cosas. Tengan suerte los de Alianza Lima”. Quizás el tiempo le dio la razón, o no, pero no podemos negar que lo dijo primero.

¿Cómo fue la respuesta para con Flavio Azzaro?

La hija de Néstor Gorosito, salió en defensa como era previsible. Esto dijo Stefy, en su cuenta personal de Twitter: “Ah bueno, se juntó el hambre y las ganas de comer”. Uno de sus seguidores en esta red social propuso lo siguiente: “Azzaro es un boludo”. Y la respuesta fue bastante clara porque no dudó en ningún momento: “Por supuesto”. Con esto nos damos cuenta de que el tema planteado por la familiar del entrenador de Alianza Lima, parte por la supuesta negligencia que se denuncia entre los hinchas. Por la casi contratación de un jugador lesionado con Brian Farioli, quien no pasó las revisiones médicas.