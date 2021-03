Este es el nuevo trailer de The Lord of the Rings: Gollum ¡Lanzamiento confirmado para 2022!

Luego de una enorme expectativa posterior a la presentación del juego en 2020, Daedalic Entertainment nos volvió a entregar una vista previa de lo que será el nuevo título basado en el mundo del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien: The Lord of the Rings: Gollum.

La Tierra Media será el hogar de esta nueva aventura en la que el jugador tendrá que ponerse en la piel de Gollum, en lo que se anticipó como un mundo abierto no lineal, por lo que el jugador podrá decidir cómo y cuándo proseguir con la historia en un mundo siempre cambiante.

El sigilo y también la capacidad atlética de Gollum serán tus puntos fuertes para progresar en la aventura y deberás ser sumamente creativo para poder sortear todos los obstáculos en tu camino. Además, tendrás un conflicto interno entre Gollum y Smeagol, el cual incrementará cada vez más, a medida que vayas decantándote por uno o por el otro en cada etapa de la aventura.

The Lord of the Rings: Gollum está pactado para llegar a consolas y PC en algún momento del 2022, aunque todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento definida.

