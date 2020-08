The Lord of the Rings: Gollum presenta su primer teaser cinemático

A mediados de 2019 Daedalic Entertainment nos presentó un interesante y ambicioso proyecto para entregarnos un juego a mundo abierto asado en la franquicia de El Señor de los Anillos. El título, llamado The Lord of the Rings: Gollum, nos permitiría descubrir el mundo de fantasía en la piel del extraño personaje.

A comienzos de este año los desarrolladores nos entregaron nuevas imágenes del juego, y esta manaña finalmente nos entregaron el primer teaser en video de lo que nos encontraremos. Presentado por IGN, el trailer no muestra nada sobre la jugabilidad, y es más bien una cinemática que anticipa el mundo del juego.

Aún así, el teaser no es más que un aviso de que la revelación principal se realizará pronto, y se espera que sea en la Gamescom 2020, la cual se desarrollará de manera virtual del 27 al 30 de agosto, y en la cual Daedalic ya anunció que participará.

Veremos si de esta manera, los desarrolladores no sólo nos dan un primer vistazo a la jugabilidad de The Lord of the Rings: Gollum, sino una fecha estimada de lanzamiento, para que los fanáticos tengan una idea de cuándo podrán disfrutar de uno de los mundos de fantasía más increíbles de la historia.

Lee También