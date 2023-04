En lo que va del 2023 hemos tenido ya lanzamientos muy importantes, como los recientes remakes de Dead Space y Resident Evil 4. Pero el año no hace más que empezar, y aún quedan muchos títulos por lanzarse. A continuación repasamos los títulos más importantes que saldrán en abril.

Los lanzamientos de juegos más destacados de abril 2023

Estos son algunos de los juegos más importantes que saldrán este mes:

• Meet Your Maker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 4 de abril

• EA Sports PGA Tour (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 7 de abril

• Sherlock Holmes The Awakened (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) – 11 de abril

• Mega Man Battle Network Legacy Collection (PC, PS4, Nintendo Switch) – 14 de abril

• Minecraft Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) – 18 de abril

• The Mageseeker: A League of Legends Story (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) – 18 de abril

• Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) – 19 de abril

• Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch) – 20 de abril

• Advance Wars 1+2: ReBoot Camp (Nintendo Switch) – 21 de abril

• Dead Island 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia) – 21 de abril

• Star Wars Jedi: Survivor (PC, PS5, Xbox Series X|S) – 28 de abril

Como vemos hay una gran variedad de títulos, incluyendo un nuevo juego de Riot Games y un DLC para la nueva entrega de Horizon. Pero sin dudas todos los ojos estarán en Star Wars Jedi: Survivor, la secuela de Fallen Order que tiene a todos esperando a ver qué sucederá con esta historia.