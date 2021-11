El pasado viernes dio inicio el evento del Black Friday dentro del Ultimate Team del FIFA 22, con ello llegaron varias cartas destacadas, en los equipos del Best of the TOTW 1 y Best of the TOTW 2, pero también con las cartas especiales de Signature Signings.

Y sobre este último, los jugadores se han encontrado este domingo con tres nuevas cartas en un "mini lanzamiento". Las nuevas cartas destacadas son las de Rúben Dias, Marcos Llorente y Edouard Mendy, con las siguientes valoraciones:

• DFC: Rúben Dias >>> 89 (Manchester City/Portugal)

• MCD: Marcos Llorente >>> 87 (Atlético de Madrid/España)

• PO: Edouard Mendy >>> 87 (Chelsea FC/Senegal

De las tres, la carta de Marcos Llorente es la más destacada, ya que lo termina de solidificar como uno de los mejores volantes centrales de todo el juego, y posiblemente como el mejor de LaLiga. Por parte de Rúben Dias, su velocidad lo sigue dejando un poco por detrás de otros defensores centrales. Y Mendy es probablemente el mejor portero de la Premier League, pero sigue lejos de lo que puede ofrecer Donnarumma.

Estas tres cartas están actualmente disponibles en los sobres del Ultimate Team junto al resto de los Signature Signings, Best of the TOTW 2, y el TOTW 10, como las cartas especiales vigentes, junto al resto de las cartas clásicas del juego.