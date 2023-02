EA Sports sigue lanzando contenido referido a la UEFA Champions League, UEFA Europa League, y UEFA Conference League en FIFA 23 Ultimate Team. Además de haber revelado a los jugadores de Road to the Final (RTTF), ahora sacaron una carta especial para Rodrygo MOTM de la UCL.

Desde el principio la comunidad se cuestionó la elección de Rodrygo por sobre otras figuras del partido del Real Madrid, como Vinícius y Karim Benzema. Y su SBC no fue menos polémico: a continuación repasamos todos los detalles.

FIFA 23 - ¿Vale la pena hacer el SBC de Rodrygo MOTM de la UCL?

Primero, examinamos las estadísticas de la carta. Se trata de una versión 2 puntos inferior en todos sus atributos a la carta Phenoms que recibió en el Mundial. Si bien tiene buen ritmo, las flaquezas en su disparo, visión, pase y físico preocupan demasiado a esta altura del juego.

Con respecto a lo que pide su SBC, según Futbin es un precio que ronda las 100 mil monedas en PC y consolas. Si bien no es tremendamente caro, la realidad es que nos quedamos con un jugador que apenas rinde en el meta actual de Ultimate Team.

Por lo que al menos que entre perfecto en tu plantilla por la química y el tipo de jugador que necesitas, no recomendamos hacer este SBC. Hay muchas otras alternativas de precio similar que nos rendirán mejor, como Raphinha IF y Dembélé IF, por lo que Rodrygo MOTM queda muy atrás.