¿Prefiere el dinero? Los insólitos equipos que buscan a Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula no tiene el mejor año en la Serie A con el Cagliari y el peruano ya busca club para tener minutos y regularidad. Esta falta de importancia en la cancha incluso le ha costado en la Selección peruana, donde está lejos de su mejor nivel.

Ahora se reporta que hay dos nuevos interesados en Lapadula, para que este deje Italia. Uno sería el Damas FC de Arabia Saudita y el otro el Central Coast Mariners de Australia. Cualquiera de los dos destinos lo terminaría alejando del fútbol de élite europeo.

Otro club que estuvo interesado en contar con Lapadula fue el Spezia de la Serie B. No obstante, esta negociación no avanza y al mercado de invierno europeo le quedan poco menos de 11 días. El goleador tiene contrato, pero Cagliari no daría complicaciones para su salida.

Lapadula no se pudo ascentar en esta temporada, producto también de las molestias físicas. Asimismo, con la ‘Bicolor’ no marca un gol oficial desde 2022, cuando le anotó en la victoria ante Paraguay. Su último tanto fue un amistoso en marzo contra Nicaragua.

Lapadula no cuenta en el Cagliari. (Foto: Imago)

Los números de Lapadula en esta temporada

En la actual temporada, Lapadula apenas pudo jugar un total de 14 partidos, en los que sumó 464 minutos, y es que no comenzó como titular en 13 de ellos. A otros no fue convocado por decisión del DT. Solo ha marcado 1 gol y no ha dado ninguna asistencia. No juega desde el pasado 5 de enero.

¿Cuándo fue el último partido Gianluca Lapadula en Italia?

Para encontrar los últimos minutos de Lapadula en Italia hay que remontarse hasta comienzos de año. En aquel momento, el goleador sumó 15 minutos ante el Monza. Toda la temporada 2025 de la Serie A se la puede seguir por Disney+.