Es momento de saber lo que pasará con un jugador que antes estuvo bien postulado. Hasta llegó a jugar en la Selección Peruana, porque desde categorías menores demostró cosas positivas. Lo cual termina siendo algo favorable, por ende, sirve entender que a veces los futbolistas pueden retroceder para tomar vuelo. Este delantero supo hacer historia con dos de los tres equipos grandes en Perú, hace algunos años. Pero ahora mismo, tiene que salir de su comodidad absoluta, para ponerse en línea con su carrera. Ganando nuevamente la confianza que le generó tan buenos años, como en el pasado.

El Diario Líbero hace un preámbulo correcto, para saber por qué no sigue este futbolista en Universitario de Deportes. Y por qué se iría también, a un conjunto de la división de ascenso como la Universidad César Vallejo: “Como sabemos, cada año el cuadro merengue se refuerza y por ello hay algunos jugadores que ya no tienen espacio en el club, ya sea porque llegó una oferta por ellos o porque no les renovaron contrato. Es así como un campeón con la ‘U’ ahora está muy cerca de jugar la Liga 2 y así buscar el anhelado ascenso con los ‘Poetas'”.

¿Quién es el delantero que se irá de Universitario de Deportes?

Ahora los merengues tendrán un espacio más para poder trabajar en potenciar su actual plantel. Con la salida confirmada por el medio de comunicación, de un atacante con excelente presente y algo de futuro para aprovechar: “Nos referimos a un delantero peruano que se hizo en su momento muy querido por la hinchada crema, pero tras la llegada de otros atacantes no hubo espacio para el plantel que dirige Fabián Bustos. Se trata de Alexander Succar, quien tras ganar el certamen nacional con Universitario en el 2023 fue cedido a Carlos Mannucci todo el año pasado”.

Alexander Succar celebrando un gol. (Foto: Universitario de Deportes).

¿Quién es Alexander Succar?

Alexander Succar es un futbolista peruano-libanés de 29 años, nacido el 12 de agosto de 1995 en Lima, Perú. Juega como delantero centro y ha estado asociado con varios clubes a lo largo de su carrera. Ha jugado para equipos como Sporting Cristal donde fue campeón nacional en 2014 y 2016, Universidad San Martín, Cienciano, y más recientemente, estuvo con Universitario de Deportes hasta el 2024, después se convirtió en agente libre. En 2024, fue cedido a préstamo a Carlos A. Mannucci y se ha informado que está cerca de jugar con la Universidad César Vallejo para la temporada 2025 en la Liga 2.

Publicidad

Publicidad

ver también Cambios drásticos en la Liga 1: Habrá nuevo fixture, fecha de inicio y hasta canales de transmisión

ver también Jorge Fossati explotó hacia el pueblo peruano y los periodistas por ir en su contra: "Estoy podrido"

¿Cuál es la historia de Alexander Succar?

Aunque fue preseleccionado por Perú para las eliminatorias sudamericanas con Ricardo Gareca a la cabeza, no participó en la lista final. Posteriormente, se convirtió en ciudadano libanés para jugar por la selección de Líbano en 2023, con planes de participar en las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial de 2026. Es hermano de Matías Succar (atacante de Alianza Lima), también futbolista, y ambos tienen raíces libanesas por parte de su abuelo paterno, lo cual les permite representar a Líbano internacionalmente.