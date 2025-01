Era uno de los nombres más fuertes la temporada pasada porque su nivel marco diferencia en el mercado local. Para ser entrenador de la Selección Peruana se necesitaba alguien con su manejo y fuerza, pero recién con la salida de Jorge Fossati se tocó nuevamente su opción. Contestando de forma clara este profesional, al interés real o especulativo de La Blanquirroja por su trabajo demostrado. El hincha lo quiere y valora, por eso, es valioso encontrar la respuesta a todo lo que se viene hablando en estos momentos.

¿Quién podría ser el nuevo técnico de la Selección Peruana?

En una charla bastante profunda con América Deportes, el director técnico brasileño de la Universidad Católica de Chile, contestó al supuesto interés del equipo de todos: “Obviamente que de cualquier forma, sea a nivel de especulación, ser nombrado una posibilidad para ser entrenador de una selección tan importante como la peruana, es un honor. Pero obviamente que no hubo ningún tipo de contacto y qué bueno saber que estamos caminando para ser recordados por todos con buena onda y de buena forma”.

Así se vería a Tiago Nunes en la Selección Peruana (Foto: Imagen generada por Grok IA).

¿Tiago Nunes quiere dirigir a la Selección Peruana?

Para Tiago Nunes no existe ningún debate sobre su futuro. Sabe bien que no está dispuesto a romper la confianza depositada en su gestión con el cuadro cruzado. En ese momento se niega a coger la Selección Peruana: “Yo soy entrenador de Universidad Católica, estoy muy contento donde estoy, estoy 100 % enfocado en este proyecto deportivo. Mi único vínculo y objetivo es seguir trabajando en Católica, cualquier tipo de especulación o pregunta en ese sentido, no hay por qué responder”.

Entonces listo. Vamos descartando de plano al ex entrenador de Sporting Cristal, cualquier tipo de lazo con la Selección Peruana. Para Tiago Nunes hoy su trabajo, cuerpo y alma está entregado al proyecto con el conjunto sureño. Ahí es donde termina una especulación masiva de la prensa deportiva: “En este momento mi enfoque total es en Católica y quiero seguir así, solo enfocado en lo que estoy haciendo ahora. De todas formas, no quiero vincular ninguna respuesta o compromiso con ese tipo de especulaciones”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tiago Nunes con la Universidad Católica?

Tiago Nunes tiene contrato con la Universidad Católica de Chile hasta diciembre del 2025. Llegando el 24 de marzo del 2024, en su primera temporada quedó quinto y clasificó a la Copa Sudamericana 2025, ahí es donde extendió su vínculo con el cuadro cruzado. Tiago Nunes tiene 44 años y ha dirigido a varios clubes de Brasil, entre ellos grandes como Grêmio de Porto Alegre, Corinthians y el propio Botafogo, reciente campeón de la Copa Libertadores 2024. Reconocido también por dirigir a Sporting Cristal de Perú, ha sido campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa de Brasil.