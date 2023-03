Empezó la promo FUT Ballers en FIFA 23 Ultimate Team, con versiones mejorables de cartas especiales. Se trata de una gran oportunidad para reforzar nuestra plantilla, y una de las cartas que más llama la atención es la de Luis Díaz FUT Ballers, que se puede conseguir mediante SBC. A continuación repasamos si vale la pena hacerlo.

En primer lugar, repasamos sus estadísticas. La carta de por sí es sólida, pero el verdadero beneficio viene de mejorarla a través del objetivo "Play to Style". Al hacerlo nos quedamos con la versión de 88 de media, que mejora todos sus atributos, enfocándose sobre todo en el regate.

Con respecto al SBC, la realidad es que no pide demasiado para completarlo. Tendremos que armar una sola plantilla de 83 de media y al menos un jugador del Liverpool, por lo que seguramente podamos hacerlo con cartas que ya tengamos en nuestro club.

Incluso para su versión base de 86 es un SBC que recomendaríamos hacer, pero al convertirse en una carta mucho mejor a través del objetivo, la realidad es que no vemos razón para no completar este SBC. Aunque no entrara en tu equipo, Luis Díaz FUT Ballers puede funcionar como un muy buen revulsivo, que deberías aprovechar mientras esté disponible para conseguir.