Faker y T1 muestran por primera vez su nueva indumentaria de Nike

Una semana atrás, el equipo anteriormente conocido como SK Telecom T1 (SKT), reveló su asociación con Nike, para ser el proveedor de toda su indumentaria como equipo profesional de League of Legends de cara al 2020.

Sin embargo, recién ahora tuvimos la posibilidad de ver cómo serán las nuevas prendas de T1, aunque no se mostró al detalle, y apenas pudimos apreciar lo que la cuenta del equipo nos presentó, luego del día de fotos previo al arranque de la LCK.

En las imágenes se puede ver a Faker, el mejor jugador de League of Legends de todos los tiempos, y a compañeros Cuzz, Canna y algunos otros jugadores posando con el jersey y pantalón de la nueva marca, aunque no revelaron aun cómo será la piel que utilizarán durante la temporada. No obstante, nos deja una interesante primera impresión de lo que veremos este año.

Nike ya había anunciado su asociación con la LPL, la liga china de LoL, donde a partir de presente temporada visten a todos los equipos con su marca. Los diseños de pieles son bastante similares, como se puede apreciar a continuación:

Debido a esto, podemos esperar algo similar de la piel de T1 para la temporada que comienza en Corea el 5 de febrero, pero hasta entonces deberemos esperar para conocer su indumentaria.

