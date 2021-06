Fecha y Hora para el Nintendo Direct de la E3 2021 - Todo lo que sabemos

Nintendo será el principal exponente en la E3 2021 durante este martes 15 de junio. Su presentación será la única que pueda equiparar o superar lo hecho por Xbox durante la jornada del domingo, y se esperan novedades sobre las principales franquicias que lanzarán juegos para Nintendo Switch.

Fecha y Hora para la presentación de Nintendo en E3 2021

Tal como anunció la cuenta oficial de la compañía, será el martes 15 de junio que Nintendo dará sus novedades en el E3 2021. La hora será la siguiente dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 12:00hs (zona ET) / 09:00hs (zona PST)

• España: 18:00hs

¿Qué podemos esperar de la presentación de Nintendo en E3 2021?

Primero que nada, habrá un Nintendo Direct de 40 minutos de información "centrada exclusivamente en software de Nintendo Switch, la mayoría de él saliendo en 2021". Además, podemos esperar "3 horas de gameplay" en un Nintendo Treehouse Live.

En cuanto a los anuncios, algunos de los proyectos más esperados son The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Metroid Prime 4. Así mismo, esperamos que sean entregadas novedades sobre Pokémon, Splatoon 3 y Bayonetta 3.

Por otra parte, la Nintendo Switch Pro es algo de lo que se viene hablando hace bastante tiempo pero de lo que todavía no tenemos novedades por parte de la compañía, y ésta feria podría ser el momento idoneo para presentarla de manera oficial.

