Fecha y Hora para el evento "Fan Preview" de Age of Empires

La franquicia Age of Empires es una de las más destacadas en toda la historia del mundo de los videojuegos, y sigue igual de fuerte que cuando comenzó, con Age of Empires II Definitive Edition y Age of Empires III Definitive Edition, además del esperado lanzamiento de AoE IV, cuya fecha podría anunciarse en el próximo evento.

FECHA Y HORA

Y es que Age of Empires presentará un evento llamado "Fan Preview", y que se llevará a cabo este sábado 10 de abril, y los fanáticos lo podrán seguir en vivo por los canales oficiales de Twitch, Facebook Live y la página oficial de Age of Empires, así como el canal de Xbox en YouTube y por Bilibili en China.

El horario será el siguiente:

• México: 10:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 12:00hs (zona ET) / 09:00 (zona PST)

• España: 18:00hs

QUE PODEMOS ESPERAR

Es seguro que tendremos un nuevo vistazo a Age of Empires IV, algo que no sucede desde el primer trailer en la X019 de Xbox, en noviembre de 2019. Podremos ver el primer gameplay oficial del juego, con un vistazo a las civilizaciones, campañas y más novedades para que los fanáticos disfruten.

Así mismo, habrá "emocionantes noticias" para los fanáticos y jugadores de Age of Empires II Definitive Edition y Age of Empires III Definitive Edition, tal y como comentaron los desarrolladores.

Veremos qué sorpresas nos espera un evento que promete ser de lo más destacado de esta primera parte del año.

