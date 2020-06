Fecha y Hora para el evento digital Pokémon Presents ¡Anunciarán un nuevo juego!

El pasado miércoles The Pokémon Company realizó un evento titulado Pokémon Presents, en el cual anunciaron tres nuevos juegos, dos para móviles y uno para Nintendo Switch, a la vez que presentaron novedades para Pokémon GO y para Pokémon Espada y Escudo.

Sin embargo, al final de la presentación revelaron que aún tenían más guardado y que sería revelado ésta semana, más precisamente el miércoles 24 de junio en un nuevo evento digital de Pokémon Presents, y se espera un importante anuncio.

FECHA Y HORA

El nuevo Pokémon Presents se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en el siguiente horario en los respectivos países:

México/Colombia/Ecuador/Perú/Panamá: 08:00hs

Chile/Bolivia/Venezuela: 09:00hs

Argentina/Paraguay/Uruguay: 10:00hs

Estados Unidos: 09:00hs (Zona ET) / 06:00hs (Zona PT)

España: 14:00hs

El evento tendrá una duración aproximada de 11 minutos, y los analistas entienden que estará enfocado en un nuevo título para Nintendo Switch, aunque no será una entrega principal. De esta manera, las opciones que ganan fuerza son un nuevo Pokémon Let's Go! para la segunda generación, más revelaciones sobre el nuevo Pokémon Snap anunciado en el evento pasado u otro juego, aunque son puras especulaciones y habrá que ver qué es lo que The Pokémon Company nos tiene preparado.

