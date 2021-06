E3 2021: Cronograma de presentaciones del Día 3 con Capcom, Take Two y más

La feria de videojuegos E3 2021 entra en su tercer día de presentaciones con la vara más que alta luego de que Xbox se robase el show este domingo. Las conferencias pactadas para este lunes 14 de junio no parecen tan destacadas, pero siempre podrían sorprendernos, especialmente con Capcom y Take Two como los principales exponentes.

A continuación repasamos el horario para las presentaciones más destacadas del Día 3 de la E3 2021

Cronograma de presentaciones del Día 3 de la E3 2021

Esto es lo que sucederá el lunes 14 de junio en la E3 2021

Take-Two Interactive

El primero de los grandes en presentarse será Take-Two, la compañía dueña de estudios como Rockstar Games, que tiene a GTA y Red Dead Redemption como sus principales juegos. Sin embargo, es bastante improbable que tengamos novedades sobre dichos juegos, y es que habrá un panel destacado sobre la compañía en su presentación.

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:15hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 13:15hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:15hs

• Estados Unidos: 13:15hs (zona ET) / 10:15hs (zona PST)

• España: 19:15hs

Indie Showcase

Sin revelar ningún estudio ni juego que se presentará, un showcase con nuevos títulos desarrollados por estudios independientes siempre es algo a tener en cuenta, y podríamos encontrarnos con alguna grata sorpresa de cara al futuro de la industria.

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 14:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 15:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00hs

• Estados Unidos: 15:00hs (zona ET) / 12:00hs (zona PST)

• España: 21:00hs

Capcom

La conferencia que cerrará el evento del lunes será la de Capcom, una de las compañías más importantes en presentarse, ya que es dueña de franquicias como Resident Evil y Monster Hunter. Está confirmado que habrá novedades sobre sus juegos más recientes de ellas, así como de The Great Ace Attorney Chronicles, entre otras sorpresas.

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 16:30hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 17:30hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:30hs

• Estados Unidos: 17:30hs (zona ET) / 14:30hs (zona PST)

• España: 23:30hs

Más presentaciones

Entre la apertura de Take-Two y el cierre a manos de Capcom, los fanáticos se podrán encontrar con presentaciones de estudios y compañías como Verizon, Intellivision, Mythical Games, Freedom Games, VENN y Razer.

Cómo y donde ver la E3 2021

Tendrás la posibilidad de seguir el evento por sus canales oficiales de YouTube y Twitch, pero también podrás encontrarte con varios streamers y creadores de contenido reaccionando al evento en sus propios canales.

