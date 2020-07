Filtran un ambicioso MMO de Pokémon que fue cancelado ¡Unía la PC y el Gameboy!

En las últimas horas Nintendo sufrió una masiva filtración de archivos y conceptos de juegos que terminaron siendo cancelados, y hay uno que llamó extremadamente la atención: un concepto de un título de Pokémon desarrollado por iQue y que tenía como foco llevar la franquicia a la PC.

El proyecto, presentado en 2004, nunca pasó la fase conceptual, pero sí se encontraron los detalles de la propuesta que se enfocaba en poder disfrutar del título en PC, mientras que se utilizaba el Gameboy Advance (GBA) como mando.

En los detalles se habla de un juego normal de Pokémon, con capturas, batallas, intercambios, pero con una parte online que lo convertía en un MMO, en la cual se podría utilizar un chat, un modo de torneos e incluso una búsqueda del tesoro como modo de juego especial.

El juego estaría basado en Kanto y la historia original, pero sólo algunos Pokémon estarían disponibles en la versión offline, por lo que para disfrutar de la máxima expresión del juego era necesario ingresar al modo online, donde se podían capturar el resto de las criaturas.

Pero aún hay más, ya que se esperaba poder ir actualizando el juego y lanzando nuevas regiones de manera progresiva y como expansiones. También habría cambios climáticos y la aparición de diferentes Pokémon dependería justamente de él y del momento en el que el jugador iniciara sesión.

Gráficos en 3D para los Pokémon en batalla y nuevos sistemas para la eclosion de huevos era también algunas de las características pensadas para el título.

De esta manera, nos encontramos con que The Pokémon Company sí recibió protectos para crear un MMO oficial de Pokémon, pero hasta el momento no han decidido hacerlo. Por lo pronto, los fanáticos tendrán que quedarse con los múltiples juegos no oficiales que se han desarrollado de este estilo, o claro, con los juegos oficiales de la saga.

