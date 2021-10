Luego de una primera semana muy complicada para Fnatic, que se quedó sin su tirador titular Upset y que perdió las tres partidas que jugó en Worlds 2021, llegó el momento de volver a intentar la hazaña que consiguiera en el Campeonato Mundial de League of Legends en 2017. En aquel momento logró levantar un 0-3 para clasificar a Playoffs, y hoy ya logró lo más complicado: vencer a Royal Never Give Up.

Ante el líder invicto del grupo y actual campeón del Mid-Season Invitational, Fnatic logró demostrar todo su nivel y por qué representan a Europa en esta instancia. La partida fue sumamente pareja, pero a Fnatic se lo notó más proactivo, especialmente desde el carril inferior y lo hecho por Bwipo desde la jungla.

Sin embargo, Gala se llevó varios asesiantos y parecía imparable con su Aphelios, junto a la Le Blanc de Cryin, pero todo cambió con una buena pelea en equipos para Fnatic, donde Adam que estaba prácticamente fuera de la partida, se llevó múltiples shutdowns y mucho oro que devolvió al Jayce a la partida y finalmente les permitió llevarse el triunfo.

Highlights RNG vs Fnatic - Worlds 2021