Fortnite estrena 'Spotlight', la nueva serie de conciertos con el show de Dominic Fike

Para inaugurar la serie de conciertos de Spotlight, el cantante estrella, rapero y compositor Dominic Fike llegará a animar la fiesta con éxitos de "What Could Possibly Go Wrong", su aclamado disco debut. La actuación de Fike se transmitirá en vivo en el juego desde el escenario Spotlight sound de Fiesta campal en Los Ángeles el sábado 12 de septiembre.

Aquí encontrarán todos los horarios:

Estreno de Dominic Fike el sábado 12 de septiembre a las 18:00 AR Y 16:00 MX

el sábado 12 de septiembre a las 18:00 AR Y 16:00 MX Primera transmisión: sábado 12 de septiembre a las 00:00 AR Y 22:00 MX

sábado 12 de septiembre a las 00:00 AR Y 22:00 MX Segunda transmisión: domingo 13 de septiembre a las 14:00 AR Y 12:00 MX

ES SU HORA DE BRILLAR

Prepárense para brillar sobre el escenario principal con el debut del nuevo atuendo Diva de destellos. O salgan del cascarón y únanse al baile con el regreso del atuendo Defensor sabroso a la tienda de objetos. Es el aspecto perfecto para cuando Dominic interprete su superéxito "Chicken Tenders".

Según adelantó Epic Games, el 19 y 26 de septiembre serán las siguientes dos fechas en las que se anuciarán dos artistas más que aparecerán en el escenario de Fiesta Campal para seguir nutriendo la serie de conciertos de 'Spotlight'.

