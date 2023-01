Rockstar lanzó Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en Steam sin previo aviso, junto a una oferta de todos los títulos de la compañía.

Si tenías ganas de disfrutar de juegos clásicos en PC y no sabías qué jugar, Rockstar Games ha aparecido con la propuesta perfecta. De forma sorpresiva han lanzado Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en Steam, la remasterización de GTA III, GTA: Vice City, y GTA: San Andreas.

Recordamos que la colección solo estaba disponible en Rockstar Games Launcher, y a partir de ahora la podemos conseguir mediante la plataforma de Valve. Esto se había filtrado hace unos pocos días y se confirmó con su llegada a la tienda, acompañada de un descuento del 50%.

Así es: ya mismo podemos conseguir el paquete a mitad de precio, algo que querrán aprovechar los más fanáticos de la franquicia. No solo eso, sino que el juego se lanzó a la vez que una oferta especial de los juegos de Rockstar, que los deja a hasta 70% de descuento.

De esta forma podemos añadir a nuestro catálogo la gran mayoría de juegos de la compañía, desde Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, hasta más clásicos como Manhunt y Bully. Igualmente te recordamos que GTA Trilogy vino con sus problemas técnicos al salir en PC.