Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition se lanzó con sus problemas, pero algunos de estos fueron arreglados con el parche 1.02.

No es ningún secreto que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition se lanzó en un estado deplorable, con todo tipo de problemas gráficos, técnicos, y de gameplay. Rockstar Games prometió mejorarlo, y ya han empezado a hacerlo con el parche 1.02.

Esta actualización tiene el objetivo de arreglar algunas de las cosas más notables que han sido criticadas por los fans. Entre ellas, los jugadores están felices de saber que la lluvia, cuyo efecto era doloros de ver, ha sido optimizada.

Se arreglan todo tipo de bugs: de colisión, texturas incorrectas, mal posicionamiento de cámara, texto, objetos, modelos de personaje, y líneas de audio. En cuanto a los juegos específicos, GTA 3 tiene varias reparaciones, algunas de ellas de comportamiento inesperado en misiones.

Vice City arregló un glitch que hacía que no se pudiera mover la cámara para arriba o abajo al manejar rápido, y algunos otros con respecto al modelo de Tommy. Sinalmente, en San Andreas se arregló además de la lluvia, más que nada el movimiento de la cámara en varias misiones.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ya está disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y Nintendo Switch. En estos días Rockstar se disculpó por el rendimiento del juego, poco después de retirarlo momentáneamente de su tienda en PC.