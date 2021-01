Xbox revela los CINCO juegos gratis de Games with Gold para febrero

Estos últimos días fueron muy movidos para Xbox, especialmente en relación a su servicio de suscripción Xbox Live Gold, con el cual se permite jugar títulos en línea en sus consolas. El aumento de precios y la posterior vuelta atrás en la medida ante la reacción de la comunidad estuvo en el centro de atención del mundo gamer, así como el anuncio de que serán liberados los multijugadores de juegos gratuitos.

Y ahora nos encontramos justamente, con los Games with Gold, títulos que aquellos que cuenten con la membresía pueden adquirir gratuitamente para añadir a su biblioteca y, posiblemente para compensar tanto problema, en febrero tendremos cinco juegos gratis: Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb y Lost Planet 2.

Las fechas en los que se podrá añadir estos juegos a la biblioteca serán las siguientes:

• Gears 5 >>> del 1 al 28 de febrero

• Resident Evil >>> del 1 al 28 de febrero

• Dandara: Trials of Fear Edition >>> del 16 de febrero al 16 de marzo

• Indiana Jones and the Emperor's Tomb >>> del 1 al 15 de febrero (Xbox One)

• Lost Planet 2 >>> del 16 al 28 de febrero (Xbox One)

GEARS 5

RESIDENT EVIL

DANDARA: TRIALS OF FEAR EDITION

INDIANA JONES AND THE EMPEROR'S TOMB

LOST PLANET 2

