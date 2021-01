Ghost of Tsushima 2 para PS5 quedaría confirmado por un desarrollador de Sony

Si bien varios fanáticos le tenían mucha fé a Ghost of Tsushima, su lanzamiento inmediatamente posterior a The Last of Us Part 2 podría haberlo opacado muchísimo. Sin embargo, nada de eso sucedió y el juego de Sucker Punch Productions se transformó en uno de los mejores juegos del año, con un récord de ventas en oriente y gran éxito en occidente, también.

Eso provocó que los desarrolladores, que ya tenían ganas e ideas para la secuela, comenzaran a trabajar inmediatamente en ella, o al menos eso es lo que han demostrado varios reportes en las últimas semanas, así como el más reciente descubrimiento, en el perfil de LinkedIn de Dave Molloy, Director Creativo de Cinemáticas en Sucker Punch.

En su perfil se podía leer "Actualmente trabajando en un juego de Ghost of Tsushima para PS5", algo que modificó en las últimas horas, pero que nos deja la puerta abierta a la secuela de Ghost of Tsushima, ya que la versión optimizada para PS5 del juego original ya fue entregada por los desarrolladores.

Además, en Sucker Punch Productions han lanzado varias ofertas de trabajo y todo hace indicar que no faltará mucho para que nos presenten la continuación de esta IP que podría convertirse en una de las franquicias más destacadas de Sony en el último tiempo.

