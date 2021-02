Hackearon a los desarrolladores de Cyberpunk 2077 y ahora los amenazan

Las cosas no paran de ponerse complicadas para CD Projekt Red, el estudio que desde el pasado 10 de diciembre, día en el que lanzó Cyberpunk 2077, está en un completo caos, intentando resolver todos los problemas y errores que tiene el juego que llegó prematuramente y ahora también tiene que luchar contra los hackers.

Y es que horas atrás, desde CD Projekt Red lanzaron un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, anunciando de esta falla de seguridad y que fueron víctima de un ataque de hackers.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

+ COMUNICADO OFICIAL

"Ayer descubrimos que fuimos víctima de un ciberataque a raíz del cual algunos de nuestros sistemas internos fueron comprometidos.

Un actor no identificado consiguió acceso no autorizado a nuestra red interna, recolectó data que pertenece al grupo capital de CD PROJEKT y dejó una nota que decidimos revelar al público. A pesar de que algunos dispositivos en nuestra red fueron encriptados, nuestros respaldos se mantienen intactos. Ya hemos asegurado nuestra infraestructura y comenzamos a restaurar nuestra data.

No nos entregaremos a sus demandas ni entreraremos en negociaciones con el actor, aunque sabemos que ésto puede, eventualmente, llevar a la revelación de data comprometida. Estamos tomando los pasos necesarios para mitigar las consecuencias de esa revelación, especialmente acercándonos a las partes que pueden ser afectadas debido a la filtración.

Seguimos investigando el incidente, aunque podemos confirmar que - por lo que sabemos - esta data comprometida no tiene ningun dato personal de los jugadores o usuarios del servicio."

De esta manera, CD Projekt Red nos deja ver que los archivos que fueron comprometidos en esta filtración pueden ser bastante importantes, especialmente con respecto a Cyberpunk 2077, y si llegan a ser liberados en Internet podrían comprometer muchísimo a la compañía.

LA NOTA DEL HACKER

En un simple bloc de notas, el hacker les dejó este comentario a los desarrolladores:

"Hola CD Projekt Red,

Han sido épicamente dominados. Hemos descargado copias completas de los códigos fuente de sus servidores de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y una versión no lanzada de The Witcher 3.

También hemos descargado todos sus documentos relacionados con cuentas, administración, legales, HR, relaciones de inversores y más.

Además, hemos encriptado todos sus servidores, pero entendemos que seguramente puedan recuperarlos desde respaldos.

Si no llegamos a un acuerdo, entonces sus códigos serán vendidos-liberados en Internet, y sus documentos serán entregados a nuestros contactos en el periodismo gaming. Su imagen pública se irá a lo más bajo e incluso más una vez que la gente descubra cómo funciona su compañía. Los inversores perderán la confianza en su compañía y sus acciones bajarán aún más.

Tienen 48hs para contactarnos."

Veremos cómo continúa la situación, ya que CD Projekt Red sabe que los archivos comprometidos posiblemente sean muy graves, pero aún así decidieron no seguir con las negociaciones con los hackers. Esta historia definitivamente tendrá una resolución en estos días, por lo que estaremos atentos a revelar las novedades.

