CD Projekt Red confirmó que Cyberpunk 2077 no se unirá a Xbox Game Pass, a pesar de que un video promocional indicaba lo contrario.

Cyberpunk 2077 no se lanzará en Xbox Game Pass, aclara CD Projekt

Cyberpunk 2077 no fue todo lo que la gente esperaba, especialmente luego de que sus tráilers y material promocional prometiera cosas que no se cumplieron. Por eso hubiera tenido sentido que se sumara a Xbox Game Pass, pero CD Projekt Red confirmó que no sucederá.

También lee:

• CD Projekt adquiere a la desarrolladora de Drake Hollow

Un reciente video de Xbox publicitando su servicio de Cloud Gaming incluía un par de segundos de Cyberpunk 2077, lo cual incitó especulación de que se uniría. Sin embargo, pronto lo desmintió Radek Grabowski, el director de PR de la empresa.

"Me paso para decir que no hay planes para que Cyberpunk 2077 llegue a Game Pass", escribió en Twitter en respuesta a los rumores. Malas noticias para aquellos con una suscripción que esperaban probarlo.

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que se una en un futuro. Xbox ha logrado que montones de juegos triple-A lleguen al catálogo, y sería una buena oportunidad para que el juego vuelva a ganar los jugadores que tenía en su lanzamiento.

De todas maneras, parece que no sucederá por ahora, y seguirá siendo un juego pago en todas las plataformas. Te recordamos que CD Projekt sigue trabajando en actualizaciones para su RPG, aunque estas no llegarán hasta el año que viene.