MSI 2021: Minuto a minuto de la semifinal RNG vs PSG Talon

La etapa decisiva del Mid-Season Invitational 2021 dio inicio este viernes, con el primer duelo de semifinales entre Royal Never Give Up (2°) y PSG Talon (3°), quienes avanzaron desde la Fase Rumble. La serie es al mejor de cinco, por lo que el equipo que sea capaz de ganar 3 mapas se llevará la victoria y avanzará a la gran final de la competencia.

PARTIDA 1

PSG Talon arrancó la partida demostrando que no tienen miedo a lo que puede hacer RNG, con River invadiendo desde el minuto uno, y el equipo proponiendo peleas en todo momento y sectores de mapa. Y si bien parecía que las cosas salían bien, poco a poco RNG sacó una diferencia de oro que a los 20 minutos llegaba a los 3k, con 4 asesinatos en la Tristana de Gala.

Royal Never Give Up no estuvo tan fino en las peleas en equipo luego del minuto 20, y PSG Talon logró recuperarse y acercarse en el marcador de oro, con Doggo logrando 5 asesinatos en Kai'Sa, para hacerle frente a la Tristana.

Sobre los 30 minutos, PSG Talon aprovechó que RNG fue por el Dragón de los Vientos, y respondió sacando el Baron, aunque dos jugadores cayeron para asegurarlo.

