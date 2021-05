Estos son los horarios de las semifinales del MSI 2021 - RNG vs PSG Talon | DWG vs MAD Lions

Luego de tres semanas de intensa competencia entre los campeones de las diferentes regiones de League of Legends, el Mid-Season Invitational 2021 llega a su instancia decisiva, con los cuatro equipos que llegaron a la etapa final.

Las semifinales comenzarán este viernes, y serán duelos al mejor de cinco, por lo que el primer equipo en conseguir ganar tres mapas se quedará con la victoria y el paso a la final del domingo, donde también jugarán al mejor de cinco.

Los duelos serán entre Royal Never Give Up y PSG Talon, por un lado, y DWG KIA ante MAD Lions, por el otro. La selección fue hecha por DWG, que finalizó la Fase Rumble en el primer lugar y por lo tanto tuvo la oportunidad de elegir a qué rival enfrentar en semifinales.

FECHA Y HORA

Las semifinales del MSI 2021 de League of Legends se llevarán a cabo los días viernes 21 (RNG vs PSG) y sábado 22 de mayo (DWG vs MAD) en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 08:00hs

• Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Puerto Rico: 09:00hs

• Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00hs

• Estados Unidos: 09:00hs (zona ET) / 06:00hs (zona PST)

• España: 15:00hs

DÓNDE VERLO

Podrás ver los enfrentamientos por los canales oficiales de LOL Esports (inglés), LLA/TV Azteca (Latino) y LVP ES (Español). Además, desde la página de LOL Esports podrás seleccionar estas transmisiones o incluso otras en diferentes idiomas.

