Ibai confirma a su nuevo invitado para su canal de Twitch: Nicky Jam

No, no es un speedrun para pasar todos los niveles posibles en Twitch, pero la realidad es que Ibai no para de sorprendernos con sus anuncios en la plataforma de Streaming. Luego de un dia atareado, donde realizó un mano a mano con Ed Sheeran y relató la semifinal de la Copa América entre Argentina y Colombia, Ibai ya anunció su próximo gran momento: el Charlando Tranquilamente con Nicky Jam.

Nicky Jam es el próximo invitado del Charlando Tranquilamente de Ibai en Twitch

Así lo confirmó el propio Ibai en sus redes sociales, con la foto del artista latino en el banner de su sección de entrevistas en Twitch. Nicky Jam será el invitado número 19 del programa, por el cual ya pasaron Ed Sheeran, como mencionamos, y artistas latinos como Bizarrap, Nicky Nicole o Duki.

Estas entrevistas suelen durar entre media hora y dos horas, dependiendo el tiempo con el que cuenten tanto Ibai como el invitado y han demostrado ser bastante enriquecedoras y nos han permitido conocer detalles inéditos sobre la vida de estas personalidades.

Fecha y Hora para la entrevista de Nicky Jam con Ibai

La entrevista de Ibai a Nicky Jam se podrá seguir en vivo y gratis por el canal de Twitch de Ibai este jueves 8 de julio en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 14:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• Estados Unidos: 14:00hs (zona ET) / 11:00hs (zona PST)

• España: 20:00hs

