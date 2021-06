Ibai cumple las 72 horas de directo en su canal de Twitch y hará un Hot Tub para celebrarlo

Este fin de semana quedará marcado en la historai de Twitch hispano, ya que Ibai lanzó en su canal un reto, con su primer Subathón. Logró completar las 72 horas de directo ininterrumpidas en su canal, con la ayuda de sus compañeros de la casa y lo celebrará esta tarde con un Hot Tub.

El Subathón es una maratón de streaming, impulsado por las suscripciones y bits que los espectadores dan al canal. En ésta ocasión, Ibai marcó un límite de 72 horas que se cumplió a base de suscripciones en las que cada una valía 15 segundos más para el stream, lo mismo que cada 100 bits.

Y fue un stream sumamente variado, ya que no sólo hubo Just Chatting, sino que también se pudo disfrutar de un partido de Padel entre Ibai y Ander contra Outconsumer y Axel, así como de juegos del estilo de League of Legends, TFT, It Takes Two, Detroit: Become Human, CS:GO, Golf It, Pokémon, Geo Guessr, Fall Guys y alguno que otro más, gracias a que Ander, BarbeQ, Reven y Werlyb apoyaron a Ibai cuando necesitaba descansar.

Ibai confirmó que las suscripciones que eran entregadas mientras estaban sus compañeros en directo, irían a sus respectivos canales. BarbeQ superó las 1500, y por eso decidió raparse en directo con Ibai al mando de la máquina.

En el partido de Padel, uno de los momentos más destacados tuvo a Ander llevándose puesta la red, al intentar salvar una pelota. Algo que le recordarían sus amigos un rato más tarde en el Golf It, mientras suplantaba a Ibai en su descanso nocturno.

Ibai se animó incluso a continuar el directo con un IRL junto a BarbeQ, saliendo a las calles de Barcelona por la noche. Algo que prometió que haría con mayor frecuencia en el futuro.

El stream terminó con más de 12300 suscriptores en los últimos días (vía TwitchTraker), logrando así el récord establecido con las 72 horas de directo necesarias para completar el reto. Y así sumar un nuevo momento histórico al canal, luego de lo que fue la Velada de Año con los combates de boxeo, el miércoles pasado.

