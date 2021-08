Into The Pit es el nuevo DOOM exclusivo de Xbox

Si bien la presentación de Xbox en la Gamescom 2021 no esta siendo un bombardeo de nuevos juegos presentados como lo hicieron en la E3 2021, eso no signfica que no tengan nuevos títulos. Y eso quedó claro con la presentación de Into The Pit.

Este nuevo juego es un título de acción prácticamente ininterrumpida, con disparos en primera persona y múltiples enemigos místicos y diabólicos que enfrentar. Sí, no sólo suena, sino que se ve sumamente similar a DOOM, por lo que puede ser un título más que interesante para los amantes de los Roguelikes.

A continuación te dejamos el primer trailer de este juego que se lanzará en exclusiva para Xbox Game Pass, PC y Xbox One el próximo 19 de octubre:

