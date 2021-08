Automachef y Saints Row: The Third Remastered ya se pueden conseguir gratis en la tienda de Epic por tiempo limitado.

La nueva oferta semanal de la Epic Games Store ya esta aquí y ofrece dos títulos completamente gratis por tiempo limitado. Estos títulos llegan para reemplazar a Void Bastards y Yooka-Laylee, que estuvieron disponibles gratis la semana pasada.

En esta ocasión, los usuarios de la Epic Games Store podrán añadir sin costo alguno a su biblioteca los juegos Saints Row: The Third Remastered y Automachef, que estarán disponibles durante los próximos siete días.

Descarga gratis Saints Row: The Third Remastered en Epic Games Store

La versión remasterizada de Saints Row: The Third nos trae la mejor versión de los Santos, donde los jugadores buscarán dominar y hacer respetar sus normas en la ciudad de Steelport. Los Third Street Saintes estan lejos de ser una banda callejera y tendrán que demostrar por qué son los relles de Stilwater contra el Sindicato, una fraternidad criminal legendaria mundial, que quiere imponer sus condiciones.

Descarga gratis Automachef en Epic Games Store

En Automachef te encontrarás con uno de los mejores juegos de cocina de la actualidad, es básicamente un puzzle donde deberás diseñar cocinas, programar máquinas y ver cómo tu ingenio toma forma.

Estos juegos estarán disponibles gratis por los próximos siete días, hasta ser reemplazados el próximo jueves por Yoku's Island Express.