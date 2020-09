La Temporada 10 de Call of Duty: Mobile, The Hunt ya está disponible

Call of Duty: Mobile Temporada 10: The Hunt ya está disponible, y los jugadores rastrearán el paradero de Makarov con el nuevo Pase de Batalla y contenido de temporada. La nueva temporada presenta personajes familiares de Call of Duty, Makarov, Mace y Mara.

Los jugadores también podrán abordar un vuelo al icónico mapa de Terminal de Call of Duty: Modern Warfare 2, junto con el mapa de Tiroteo de Pine de Call of Duty: Modern Warfare. The Hunt desafiará a los jugadores de Call of Duty: Mobile con un nuevo modo de marquesina, un nuevo Pase de Batalla y mucho más.

Call of Duty: Mobile Temporada 10: The Hunt ya está disponible tanto en Android como en iOS. Aquí hay algunos de los cambios clave:

Dos Nuevos Mapas – Terminal (MJ), Pine (Tiroteo)

Nueva Clase de Battle Royale – Hacker

Nuevo Perk – High Alert

Nueva Arma Funcional – Echo Shotgun

Nueva Habilidad de Operador – Equalizer

Dos Nuevos Modos – Headquarters, Hardcore

Pase de Batalla de Temporada 10: The Hunt – Nuevos personajes, armas, ítems y más

Evento de Marquesina – Caza de Makarov

Nuevos Eventos de Temporada

Nueva Mercancía ya disponible en la tienda

Varias actualizaciones de interfaz, balance de armas y optimizaciones al juego.

