La versión de Microsoft Flight Simulator para Xbox One queda descartada

Uno de los videojuegos que recibió una reacción y repercusión más que positiva durante el 2020 fue Microsoft Flight Simulator. La nueva versión de este clásico, desarrollada por Asobo Games nos entrega una jugabilidad y aspectos gráficos más realistas que nunca y los fanáticos lo apreciaron en sus PC.

Como sabemos, en consolas el juego será exclusivo de Xbox, pero a pesar de que se habló mucho de una versión para Xbox One, ésta parece estar fuera del alcance de los desarrolladores, ya que la consola no nos permitiría explotar el máximo potencial del juego que tanto ha gustado en PC.

En una reciente entrevista con el portal Eurogamer, fue Jorg Neumann, la mente maestra tras el desarrollo de este juego, quien lo dejó más que claro:

"Creo que es una cuestión de tiempos, la memoria importa y para las especificaciones Ultra necesitas una gran computadora, lo cual ocupa mucha más memoria de la que puedes obtener en una Xbox One. Así que, mejor tengamos listas las versiones de Xbox Series X y S, y veamos que hacer después de eso. Nunca cerramos puertas y hay algunas opciones, aunque es un poco pronto para hablar de ello".

En esta explicación Neumann no descarta la versión, pero demuestra que el estudio la desestimó rápidamente a causa de que las especificaciones de la consola no son suficientes como para correr el juego en su máxima calidad, por lo que deberían trabajar mucho en una versión que no cumpliría las mismas expectativas ni entregaría la misma experiencia que en PC o consolas de nueva generación.

Neumann también habló sobre el desarrollo de la versión para Xbox Series X y S, y lo que esperan de ella. "Tiene que ser muy similar", comentó Neumann. "¿Es exactamente igual? Bueno, no puede serlo porque eso no es posible de hacer, pero creo que el hermoso sueño de Phil Spencer y del equipo de Xbox de poder explotar y poner el juego en diferentes dispositivos, es exactamente lo que estamos haciendo", completó.

Sabemos que esta versión de Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X|S llegará en algún momento de este 2021, y por lo que pudimos apreciar entre lo dicho y no dicho por Nuemann sobre el juego, la versión de Xbox One tiene muy pocas chances de ver la luz.

