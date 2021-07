Las ofertas de "El Planeta de los Descuentos" ya están disponible en la PlayStation Store

Sony nos presenta una nueva serie de importantes descuentos en la PlayStation Store, la cual se encuentra disponible ya en la tienda bajo el nombre de "El Planeta de los Descuentos". La promoción cuenta con múltiples juegos con un valor que llega a reducirse hasta en un 80% en algunos casos.

Estos descuentos estarán disponibles por tiempo limitado en juegos para PlayStation 4 dentro de la PS Store, y luego de su comienzo el 7 de julio, se podrán aprovechar hasta el próximo 21 de julio. De esta manera, tendrás dos semanas para elegir alguno de los juegos en oferta.

¿Qué juegos tienen descuentos en PlayStation Store?

Entre los títulos con descuentos, los más destacados son los siguientes:

• DRAGON BALL FIGHTER Z >>> 80% de descuento

• Little Nightmares >>> 75% de descuento

• Kingdom Hearts >>> 75% de descuento

• The Crew 2 >>> 75% de descuento

• DOOM Eternal >>> 67% de descuento

• Resident Evil 3 >>> 67% de descuento

• Resident Evil 2 >>> 60% de descuento

• Resident Evil 7 >>> 50% de descuento

• Dead by Daylight >>> 50% de descuento

• UFC 4 >>> 50% de descuento

Puedes ver estos y muchos más descuentos desde la página oficial de PlayStation Store o ingresando en la tienda desde tu consola PlayStation.

