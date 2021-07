Rashford le regaló una PS5 a un chico de 9 años que ayuda a los más necesitados

Una de las figuras públicas que más se ha comprometido con la caridad y la ayuda a los más necesitados en todos los ámbitos es sin lugar a dudas el joven futbolista del Manchester United, Marcus Rashford. Y también es alguien a quien le gusta reconocer a la gente que, desde el corazón, también ayuda a quienes lo necesitan.

Es por eso que no dudó en hacerle un regalo al joven Jacob, un chico de apenas nueve años que vive en la ciudad de Merseyside en Inglaterra. Este niño ha estado ayudando a juntar dinero para luchar contra la pobreza infantil para la caridad Fare Share. Ésta es la misma organización con la cual se ha visto al propio Rashford en varias acciones comunitarias.

El regalo de Marcus Rashford a Jacob

Al enterarse de este gesto de Jacob, Marcus Rashford le envió una consola PlayStation 5 como regalo, pero más que la propia consola, el regalo para Jacob estaba en la carta adjunta por el futbolista, donde se leía lo siguiente:

"Querido Jacob,

No somos ambles para ser reconocidos. Somos amables porque es lo correcto, se siente bien ayudar a los demás. Me he sentido muy orgulloso al leer historias en mi Twitter sobre el trabajo que has estado haciendo y cómo has ayudado a la gente este último año.

Para mostrarte mi aprecio, quería reconocer estos gestos con un regalo. No todos los gestos serán recompensados, pero espero que sepas que eres apreciado, y quiero que cada vez que veas este regalo recuerdes lo bien que se siente cuidar por los demás.

MR 10".

Foto: BBC

Jacob habló con la BBC, el reconocido medio británico que se acercó a su hogar en St. Helens, Merseyside, para reportar la historia y les contó que apenas vio el regalo y leyó la carta comenzó a "saltar alrededor de la habitación" de la emoción y reconoció que Rashford es su jugador favorito, al cual espera ver jugar más con Inglaterra.

Rashford se encuentra hoy en Wembley, donde disputará con Inglaterra la Semifinal de la Eurocopa este miércoles por la tarde ante el seleccionado de Dinamarca, buscando un lugar en la final de la competencia por primera vez en la historia del combinado de los tres leones.

Lee También