Primer vistazo a las nuevas skins Onda Espacial de League of Legends

Como ya anticiparon los desarrolladores, League of Legends tendrá la temática de Onda Espacial como el nuevo gran evento que llegará al juego. En éste evento, se introducirán al menos nueve nuevas skins, y es que se trata de una línea de aspectos que se presenta en el juego. Ocho de estos aspectos ya fueron revelados, y a continuación los compartimos.

Riot Games nos entregó un primer vistazo a los aspectos Onda Espacial que tendrán Blitzcrank, Lulu, Lux, Nasus, Nunu & Willump, Rumble y Samira, siendo Lulu quien recibá una Edición Prestigiosa adicional, alcanzando los ocho aspectos para campeones ya existentes que llegarán en la próxima actualización.

Vista previa de los próximos aspectos:

--Blitzcrank Onda Espacial

--Nunu y Willump Onda Espacial

--Nasus Onda Espacial

--Rumble Onda Espacial

--Lux Onda Espacial

--Samira Onda Espacial

--Lulu Onda Espacial

--Lulu Onda Espacial Edición Prestigiosa#Temporada2021 #Season2021 #LOL pic.twitter.com/dsFbbr1Ly7 — I love my SUPP (@ilovemysupp) March 16, 2021

Estos ocho campeones serán acompañados por un noveno aspecto, el cual será para el nuevo luchador de daño mágico que llegará a League of Legends, tal y como anticiparon desde Riot Games. Pero claro, al todavía no haber revelado por completo al nuevo campeón, su skin no fue liberada.

Todo esto ya se está probando en el PBE de League of Legends, el cliente dedicado especialmente a probar las cosas que llegarán al cliente oficial, y lo harán en aproximadamente dos semanas, con miras al próximo jueves 1 de abril como fecha especial.

Para cerrar, les compartimos los Splash Arts de los personajes de Onda Espacial:

SPLASH ART BLITZCRANK

SPLASH ART LULU

SPLASH ART LULU EDICIÓN PRESTIGIOSA

SPLASH ART LUX

SPLASH ART NASUS

SPLASH ART NUNU & WILLUMP

SPLASH ART RUMBLE

SPLASH ART SAMIRA

