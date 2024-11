La sorpresiva frase de un ex DT de España: "Si a Vinícius le pegan una patada que se la aguante"

Javier Clemente dejó claro que no le gusta la actitud del brasileño.

Vinícius Júnior sumó a un nuevo detractor. Esta vez, el que se apuntó para criticar al delantero brasileño del Real Madrid fue Javier Clemente, ex entrenador de la Selección de España y del Athletic Club de Bilbao, entre otros, que en una conversación con Radio Marca no anduvo con vueltas para compartir su pensamiento.

“Es un grandísimo jugador, pero discute con el contrario, discute con el público, discute con el árbitro, discute con mi hermana…”, expresó el también ex conductor del Atlético de Madrid (1989 – 1990), luego de una nueva polémica protagonizada por el atacante merengue en el partido del último fin de semana con el CD Leganés.

En esa misma línea, Javier Clemente, siempre en relación con la actitud de Vinícius Júnior, añadió: “Me gustaría que no estuviera tan enfadado en el campo. Si le pegan una patada, que se la aguante y que se quede con la patada. En el fútbol hay malas entradas o decisiones arbitrales equivocadas, pero si no aguantas eso, no gusta”.

Por otro lado, descartó que Vini Jr sufra racismo en España: “Creo que si el chaval hiciera una reflexión sería una persona querida por todo el mundo. No es un problema de color. No somos un país racista y eso está clarísimo. Lo que pasa es que él lo ha enfocado así porque le ha interesado y yo creo que no es bueno para él”.

Vinícius Júnior en su último partido con el Real Madrid.

Vinícius Júnior sufrió una lesión y estará de baja durante tres semanas

Real Madrid informó que Vinícius Júnior, en el partido frente al Leganés de este domingo 24 de noviembre, sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. De esta manera, se espera que el brasileño esté de baja durante, aproximadamente, 21 días. Por lo tanto, se perderá, con seguridad, el partido con el Liverpool por la UEFA Champions League de este miércoles.

Asimismo, en caso de no regresar antes, el ex Flamengo también brillará por su ausencia frente a Getafe, Athletic Club de Bilbao, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano. Con este panorama, el plan de Carlo Ancelotti es el de recuperarlo para la Final de la Copa Intercontinental de Doha, pautada por la FIFA para el 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail.

Endrick se apunta para reemplazar a Vinícius Júnior

Endrick aparece como la opción principal para suplantar a Vinícius Júnior. El ex Palmeiras apenas sumó 18 minutos en los últimos dos meses, por lo que la ausencia de Vini Jr. se le presenta como la gran oportunidad para aumentar su protagonismo. De ser así, podría acompañar a Kylian Mbappé en el frente ofensivo vs. Liverpool.

