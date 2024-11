Universitario de Deportes puede jactarse al día de hoy que tiene jugadores comprometidos con la camiseta y el proyecto absoluto. En este caso, un referente como Edison Flores hace todo para continuar haciendo su historia más grande con el equipo que tanto ama. Marcando mucha diferencia con lo que juró hacer hace poco Raúl Ruidíaz, su gran amigo personal, con quien la rompieron en temporadas pasadas. Pero sus decisiones parecen ir por caminos diferentes. Quedando El Orejas, bien parado ante los ojos del hincha.

¿Qué hará Edison Flores por Universitario a comparación de Raúl Ruidíaz?

Como bien sabemos, la fuente de Gustavo Peralta es para confiar al cien por ciento. En este caso, el periodista de L1 MAX mencionó cómo va la situación del delantero peruano. Quien al parecer, dejará todo por ser tricampeón con el equipo de sus amores. Para eso, viene gestionando su continuidad en el equipo merengue: “El ‘Oreja’ está haciendo todo lo posible para continuar en el equipo, y existe mucha confianza en que se quedará. Esto podría alejar a Ruidíaz de Universitario”. Dejando en off side, a su compañero de toda la vida, La Pulga. Quien parece estar muy lejos de volver.

¿Qué dicen sobre Edison Flores en Atlas de México?

Para contrastar todo esto, el Diario Depor tuvo una charla con Elías Quijada de Hi Sports TV en México. Y le dio puntos importantes sobre el futuro de Edison Flores: “Atlas ya no lo quiere, no tiene cabida en el primer equipo. En el club andan muy desesperados buscándole acomodo y todo hace indicar que Melgar sería su próximo destino. En caso de no llegue a conseguir equipo, volvería a Atlas pero solo para jugar en la reserva, porque está claro que en el equipo principal no va a jugar”.

¿Edison Flores podría volver a Universitario de Deportes?

Destacan desde el país azteca, que Edison Flores la tiene muy complicada en este momento. Por eso, van a trabajar ambas partes para entenderse de ahora en adelante, y tomar una decisión saludable: “Podría ser que el nuevo técnico le dé una oportunidad. Cuando se haga oficial la salida de Beñat San José vendrá un nuevo comando técnico y habrá que esperar. La verdad es que yo no creo que eso suceda, porque la directiva ya le comunicó al jugador que no tendrá cabida en el primer equipo”.

Edison Flores en Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1).

Es una decepción la participación en cancha de Edison Flores con camiseta rojinegra. Por eso, su salida o nuevo préstamo, podría darse sin ningún problema: “Vino desde Morelia y en Atlas nunca demostró nada. Tuvo algunos chispazos de buen fútbol, pero le costó adaptarse al estilo de juego. Atlas siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy defensivo, que se dedica a cerrar los espacios, precisamente así salió bicampeón hace un par de años”.